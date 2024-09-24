В 2017 році суданська компанія, підконтрольна Пригожину, закупила промислове обладнання в Китаї, яке проходило через великі західні банки.

JPMorgan Chase і HSBC мимоволі обробляли платежі для компаній в Африці, контрольованих померлим російським ватажком Євгенієм Пригожиним, оскільки його приватна армія Вагнера, що потрапила під санкції, розширилася на континенті, де її звинувачують у жорстоких порушеннях прав людини. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що витік документів, отриманих вашингтонським Centre for Advanced Defence Studies (C4ADS), свідчить, що в 2017 році суданська компанія, підконтрольна Пригожину, закупила промислове обладнання в Китаї, яке проходило через великі західні банки.

"Вагнер", який Міністерство фінансів США звинувачує в "масових стратах, зґвалтуваннях, викраденні дітей та інших жорстоких діях проти невинних" в Африці, став сумно відомим за надання послуг найманців репресивним диктаторам і за участь у вторгненні Росії в Україну", - нагадує видання.

За даними журналістів, витік документів показує, як Пригожин, який був убитий минулого року після спроби невдалого повстання проти правителя Росії Володимира Путіна, зміг створити транснаціональну злочинну імперію природних ресурсів, частково шляхом таємного викрадення платіжних систем західних фінансових установ.

"Один рахунок показує, що в серпні 2017 року Meroe Gold, суданська гірничодобувна компанія, яка була прикриттям для ПВК "Вагнер", надіслала платіж із місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase як проміжний банк у Нью-Йорку продавцю в Китаї. Інший рахунок-фактура того ж року показує, що Meroe Gold відправила оплату за дизельні генератори та запчастини китайській компанії через Hang Seng Bank, який є частиною HSBC Group", - йдеться у матеріалі.

ПВК "Вагнер" на війні в Україні - останні новини

У серпні російська група найманців "Вагнер" заявила, що не воює в Україні. У рідкісній заяві група заявила, що її найманці працюють тільки в Африці та Білорусі.

Водночас, за інформацією МЗС, у Гомельській області Білорусь розмістила танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку поблизу північних кордонів України. Крім того, зафіксовано присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

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