Польський президент впевнений, що Трамп знає, як болюче вдарити по Путіну.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що американський лідер Дональд Трамп має найкращі шанси закінчити війну в Україні. Втім, він наголосив, що будь-який мир має бути "справедливим і тривалим".

Як заявив Дуда в інтерв'ю Sky News, шанс на мир для України пов'язаний з Трампом. Він впевнений, що американський президент має уявлення про російського лідера.

Польський президент нагадав, що під час першого президентського Трамп вдарив по "Північному потоку-2" та енергетичним амбіціям Путіна. Дуда переконаний, що це достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче, каже Дуда.

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"Якщо хтось і може змусити Росію припинити війну, то, швидше за все, лише президент Сполучених Штатів. Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це – адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим", – наголосив Дуда.

Мирні переговори - що треба знати

Як відомо, у середині лютого почалися мирні переговори під керівництвом США щодо завершення війни в Україні.

Після низки переговорів The Telegraph опублікував матеріал, в якому зазначалось, що з того, що відбувається можна зробити єдиний висновок - президент РФ Володимир Путін не хоче миру. Зазначалось зокрема, що Росія посилила удари по Україні – зросла не тільки їх кількість, а й масштаб та ефективність.

У Службі зовнішньої розвідки України попередили, що Росія масштабує інформаційну операцію, щоб перекласти відповідальність за продовження бойових дій.

Так, з початку квітня фіксується розгортання нової хвилі інформаційної атаки проти України. Перш за все, російські спецслужби просувають в ЄС і США звинувачення в нібито небажанні Києва вести переговори щодо завершення війни.

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