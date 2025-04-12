Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що американський лідер Дональд Трамп має найкращі шанси закінчити війну в Україні. Втім, він наголосив, що будь-який мир має бути "справедливим і тривалим".
Як заявив Дуда в інтерв'ю Sky News, шанс на мир для України пов'язаний з Трампом. Він впевнений, що американський президент має уявлення про російського лідера.
Польський президент нагадав, що під час першого президентського Трамп вдарив по "Північному потоку-2" та енергетичним амбіціям Путіна. Дуда переконаний, що це достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче, каже Дуда.
"Якщо хтось і може змусити Росію припинити війну, то, швидше за все, лише президент Сполучених Штатів. Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це – адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим", – наголосив Дуда.
Мирні переговори - що треба знати
Як відомо, у середині лютого почалися мирні переговори під керівництвом США щодо завершення війни в Україні.
Після низки переговорів The Telegraph опублікував матеріал, в якому зазначалось, що з того, що відбувається можна зробити єдиний висновок - президент РФ Володимир Путін не хоче миру. Зазначалось зокрема, що Росія посилила удари по Україні – зросла не тільки їх кількість, а й масштаб та ефективність.
У Службі зовнішньої розвідки України попередили, що Росія масштабує інформаційну операцію, щоб перекласти відповідальність за продовження бойових дій.
Так, з початку квітня фіксується розгортання нової хвилі інформаційної атаки проти України. Перш за все, російські спецслужби просувають в ЄС і США звинувачення в нібито небажанні Києва вести переговори щодо завершення війни.