'Добре серце і добра душа': Трамп похвалився, що пройшов тест на розумові здібності

Він заявив, що тестування тривало 4 години, а детальний звіт щодо здоров'я буде вже завтра.

Президент США Дональд Трамп похвалився, що під час фізичного огляду в п’ятницю, 11 квітня, успішно пройшов когнітивне тестування (перевірку розумових здібностей).

"Я пройшов когнітивний тест і не знаю, що вам сказати, окрім того, що я дав кожну відповідь правильно", - сказав він журналістам на борту Air Force One дорогою до Флориди, пише Bloomberg.

Тест, за словами Трампа, був таким самим, як і раніше: потрібно було повторювати слова для перевірки пам’яті. Американський президент зазначив, що пройшов тестування, бо "хотів бути трохи іншим, ніж Байден". Це четверте тестування Трампа.

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"Це досить відомий тест. Яким би він не був, я пройшов його - у мене все добре", - додав Трамп.

Огляд тривав близько чотирьох годин і проводився в Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. Президент зазначив, що отримав медичні рекомендації та чекає на офіційний звіт у неділю.

"Загалом я відчував, що перебуваю в дуже хорошій формі. Добре серце, добра душа, дуже добра душа", - сказав він.

Фізичний стан Трампа - що відомо

Нагадаємо, Трамп - найстарший президент США на момент інавгурації. Під час першої кампанії він представив довідку, написану його лікарем, у якій заявлялося, що він буде "найздоровішою людиною, яка коли-небудь була обрана".

У 2020 році він також розповідав про проходження тесту. У розпал передвиборної кампанії 2024 року ЗМІ писали, що Трамп потребує когнітивного тестування, адже демонструє "тривожні докази розумового занепаду".

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