США ознайомилися з меморандумами України та Росії про припинення вогню.

США відчувають "почуття впевненості" в тому, що Україна і Росія можуть домовитися про припинення вогню. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Брюссельському форумі German Marshall Fund of the United States.

Під час свого виступу він заявив, що США ознайомилися з меморандумами України і Росії про припинення вогню. За його словами, Вашингтон детально вивчив обидва документи.

"Ми взяли український документ, потім російський - вони звуть його меморандумом... І ми сказали: "Добре, як ви можете об'єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану?" І зараз ми досить упевнено себе почуваємо. Ми знаємо, як може і має виглядати кінцевий стан", - сказав Келлог.

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Спецпредставник президента США зазначив, що для його країни "перемогою" у війні вважатиметься її завершення. Він додав, що США розраховують на те, що буде досягнуто міцної мирної угоди.

Келлог також заявив, що завершенням війни вважатиметься всеосяжне припинення вогню.

"Припинення вогню на місці - тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте", - пояснив він.

Крім того, США хочуть, щоб Росія і Україна повернули всіх дітей і полонених. За словами Келлога, це б зробило стійке припинення вогню довгостроковим. Він додав, що наступним кроком до миру б стало повернення Росії до Ліги Націй (міжнародна організація, яку було створено для роззброєння країн, запобігання воєнним діям і забезпечення колективної безпеки).

Крім того, Келлог заявив, що під час російсько-української війни обидві сторони сумарно втратили понад 1,2 мільйона осіб убитими і пораненими.

Крім цього спецпредставник президента США висловився про те, з чим довелося зіткнутися президенту України Володимиру Зеленському:

"Я говорив: "Сер, у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який би мав робити те, що зробив президент Зеленський". Він веде війну за національне виживання на своїй власній землі... Коли ви це бачите, маєте цінувати проблеми, з якими вони стикаються зараз. Думаю, іноді ми цього не бачимо".

Російський "меморандум" про припинення вогню - що відомо

Раніше росЗМІ опублікували повний текст "меморандуму" Кремля, який містить умови припинення вогню. У цьому документі міститься 31 пункт.

Зокрема, Москва вимагає визнати російськими територіями Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, а також Крим. Крім того, росіяни хочуть, щоб ЗСУ повністю вийшли з цих регіонів.

Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що наша країна не сприйматиме всерйоз російський "меморандум" про припинення вогню. Він назвав російський документ "ультиматумом".

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