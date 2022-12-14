Подоляк заявив про урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк дорікнув американському мільярдеру Ілону Маску, що у Twitter може цензуруватися тема війни в Україні.

У своєму мікроблозі Подоляк тегнув нового власника Twitter Маска та запитав, чи з'являться колись Twitter Files (внутрішня інформація соціальної мережі) про осінь - зиму цього року.

"Зникнення "війни в Україні" з трендів Твітеру. Радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію. Неможливість зареєструватися та увійти в акаунт з українським номером. Ілон Маск, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь – зиму 2022 року?" - написав радник керівника Офісу президента.

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Українці скаржаться на Twitter

13 грудня українці почали скаржитися, що не можуть авторизуватися у соціальній мережі зі своїх номерів. У деяких взагалі не виходило зареєструватися у Twitter.

Крім того, користувачі мережі виявили, що України більше немає у списку країн Twitter. Водночас Росія там залишилася.

Як відомо, минулого тижня Маск анонсував на своїй сторінці "сюрприз" для ботів.

Пізніше стало відомо, що Twitter заблокував трафік близько 30 провайдерів по всьому світу. У мережі відзвітували, що проблеми виникли через "зміни конфігурації маршрутизації".

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