Українські користувачі більше не можуть увійти або зареєструватися в Twitter, використовуючи свій мобільний номер.

Twitter перестав приймати абонентів українських мобільних операторів. Соцмережа Маска закрила можливість верифікувати обліковий запис з України та обмежила створення нових – більше немає можливості при створенні акаунта вказати "+380" номер.

Зазначається, що проблема актуальна як для браузерної версії Twitter, так і мобільного застосунку. При цьому російські номери залишаються в списку доступних і з них можна спокійно логінитися і реєструватися.

Серед тих, хто звернув увагу на це обмеження, стала команда UNITED24.media – державного медіа, що висвітлює правду про війну в Україні та російську агресію для всього світу.

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"Привіт, Ілоне Маск. Здається, більше неможливо використовувати український номер для підтвердження номера телефону/двофакторної автентифікації. України немає у вашому списку країн", – йдеться у публікації.

Спроба ж вручну додати номер одного з українських мобільних операторів супроводжується наступною помилкою:

З чим це може бути пов'язано

Минулої неділі Ілон Маск анонсував на своїй сторінці в соцмережі, що "ботів чекає сюрприз". У чому "сюрприз" повинен був полягати, глава Twitter не пояснив, але після цього твіту соцмережею був заблокований трафік приблизно 30 провайдерів по всьому світу. Найбільше "дісталося" країнам Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Трохи пізніше соцмережа оперативно розблокувала операторів і оголосила їм, що проблеми виникли через "зміни конфігурації маршрутизації", але, як бачимо, для України проблема залишається актуальною.

До речі, раніше Маск вже встиг зіпсувати репутацію серед української спільноти Twitter – зокрема, коли запропонував Україні віддати Крим, щоб закінчити розпочату Росією війну.

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