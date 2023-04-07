Зазначається, що Фонд готовий до роботи, але не отримав підтвердження від уряду.

Фонд, створеного для допомоги Україні на суму 2,9 мільярда доларів від продажу футбольного клубу "Челсі", яким володів російський олігарх Роман Абрамович, ще не запрацював. Очікується схвалення уряду Великобританії.

"Ми готові до роботи і просто чекаємо схвалення. Є складнощі і затримки, пов'язані з політичним схваленням як між Великобританією і ЄС, так і всередині Великобританії", - розповів колишній виконавчий директор Unicef UK, виконуючий обов'язки генерального директора нового фонду Майк Пенроуз в коментарі Bloomberg

За його словами, команда завершила роботу з документами, необхідними для створення фонду, в тому числі запропонувала генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланна в якості голови і міжнародний шорт-лист кандидатів в правління з семи осіб.

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"Ми не збираємося приймати жодних рішень, поки не дізнаємося, що гроші надійдуть. Ми не хочемо закінчити з благодійністю, але без грошей", - зазначив Пенроуз.

Минулого року Уряд Великої Британії виділив близько 200 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування юридичних та адміністративних витрат зі створення благодійної організації та найму експертів для розробки плану використання коштів. За словами Пенроуза, фонд планує зосередитися на гуманітарних проектах, що підтримують медичні, освітні та житлові програми для українців.

Продаж "Челсі" - що відомо

Абрамович, чий статок оцінюється в більш ніж 7,5 мільярда доларів, продав футбольний клуб консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом болі у травні 2022 року після того, як потрапив під санкції Великої Британії та Європейського Союзу за його зв'язок з російським диктатором Володимиром Путіним.

Через майже рік після продажу кошти залишаються замороженими на банківському рахунку у Великобританії, з них Україна ще не отримала ні копійки.

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