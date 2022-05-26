Тепер футбольний клуб належить американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі.

Російський бізнесмен Роман Абрамович закрив угоду з продажу англійської футбольного клубу "Челсі". Новим власником ФК став американський консорціум, який очолює Тодд Боелі.

Про це йдеться у звіті про акції від 26 травня, оприлюдненому Companies House.

Міністерство закордонних справ і Міністерство фінансів Португалії дозволили Абрамовичу продати "Челсі". При цьому Португалія отримала гарантії від Великобританії, що кошти від угоди використовують в гуманітарних цілях, а Абрамович не отримає вигоди.

Крім того, угоду схвалили в правлінні англійської прем'єр-ліги та британський уряд.

Також МЗС Португалії офіційно підтвердило дозвіл на угоду

Варто відзначити, що російський олігарх домовився про продаж футбольного клубу ще на початку травня. Сума угоди становить 4,25 мільярда фунтів стерлінгів, а це понад 5 мільярдів доларів. Абрамович став власником "Челсі" ще у 2003 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський мільярдер і власник британського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович продає свій розкішний будинок у Лондоні, щоб уникнути санкцій, введених Британією проти РФ за напад на Україну.

Після цього мільярдер Хансйорг Вісс зі Швейцарії заявив, що йому надійшла пропозиція купити "Челсі", бо Абрамович боявся санкцій.

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