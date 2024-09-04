Росія оголосила про зміну ядерної доктрини, щоб ввести фактор страху і послати недвозначний сигнал стримування союзникам України.

Цього тижня Кремль оголосив про плани щодо перегляду своєї ядерної доктрини - менш ніж за місяць після того, як вторгнення України в Росію стало явним глузуванням над частими ядерними погрозами Москви. Як пише Atlantic Council, від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін регулярно "брязкав ядерною зброєю" в явній спробі підірвати західну підтримку України.

"Використання Росією ядерного шантажу було нерозважливим, проте вельми ефективним проти не схильних до ризику західних лідерів... Фактично, здатність Путіна залякувати Захід, можливо, стала його найбільшим успіхом за всю війну", - зазначає видання.

Однак, хоча ядерне брязкання зброєю Кремля явно спрацювало проти Заходу, воно мало набагато менший вплив на Київ. Протягом усієї війни Україна неодноразово демонструвала готовність розпізнати блеф Путіна і майже повну відсутність занепокоєння з приводу перетину так званих червоних ліній Росії, пише видання. І найсерйознішого удару по репутації ядерних загроз Кремля було завдано українським наступом на Курську область Росії.

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"Вторгнувшись у Росію, Україна перетнула найчервонішу з усіх російських червоних ліній. І все ж Путін знову вирішив не загострювати ситуацію. Замість того щоб розв'язати ядерний Армагеддон, він активно намагався применшити значення вторгнення України", - пишуть аналітики.

Така слабка реакція Путіна на українське вторгнення в Росію не залишилася непоміченою. Президент України Володимир Зеленський, зокрема, використовуючи цю слабку відповідь, закликав до скасування всіх обмежень на використання західної зброї на території Росії.

Кремлівські чиновники також, мабуть, усвідомлюють, що вторгнення України в Росію зробило їхні ядерні погрози все більш порожніми. Це, безумовно, пояснює їхній нинішній інтерес до перегляду ядерної доктрини Росії.

При цьому, зазначає видання, поки що не зрозуміло, якої форми можуть набути ці зміни, але можна з упевненістю припустити, що їхньою метою буде знову запровадити фактор страху і послати недвозначний сигнал стримування союзникам України. І якщо Захід "прогнеться" під ядерні загрози Росії, наслідки можуть бути катастрофічними.

"Якщо західні лідери дозволять ядерним погрозам Путіна увінчатися успіхом в Україні, він неминуче застосує ту саму тактику проти інших жертв. Це надихне інші авторитарні режими. Тим часом інші помітять бездіяльність Заходу і дійдуть висновку, що вони більше не в безпеці без власної ядерної зброї. Протягом кількох коротких років світ може зіткнутися з гонкою ядерних озброєнь, яка зведе нанівець десятиліття прогресу в галузі нерозповсюдження і відкриє небезпечну нову еру міжнародних відносин, де перспектива ядерної війни більше не буде немислимою", - вважають в Atlantic Council.

Ядерна зброя Росії

Раніше в Росії заявили, що планують внести зміни до своєї доктрини застосування ядерної зброї у відповідь на нібито "ескалаційні дії Заходу у війні в Україні.

Американські дослідники змогли визначити місце розгортання в Росії нової крилатої ракети "Буревісник" з ядерною боєголовкою. Експерти додають, що ракета 9М370 не додасть нових можливостей ядерному потенціалу РФ, хоча Путін називає цю ракету "непереможною".

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