Росія планує змінити ядерну доктрину після останніх подій, як на території власної країни, так і на Заході.

Після початку Курської операції ЗСУ, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив, що наразі їхній уряд перебуває на "просунутій стадії", стосовно переговорів про зміну ядерної доктрини. Про це повідомляє The Times.

Наразі доктрина, за даними британської газети, містить інформацію про те, що ядерний арсенал буде задіяний, якщо існування РФ, як незалежної держави, перебуватиме під загрозою - з боку іноземної армії зі звичайною зброєю або якщо країна зазнає ядерної атаки.

Бажання серед російських впливових осіб змінити доктрину, за інформацією The Times, сталося після того, як в Україні заявили про використання ракет HIMARS для знищення мостів у Курській області, а ще після того, як на території ворога були помічені британські танки Challenger 2.

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"[Противники Росії] повинні усвідомити, що неможливо виграти звичайну війну, що зачіпає життєві інтереси держави, озброєною бомбою, і що будь-яка спроба зробити це призведе до їхнього власного знищення", - заявив працівник аналітичного центру, що консультує Кремль, Дмитро Тренін.

Президента РФ Володимира Путіна закликають знизити поріг застосування ядерних ракет. Сам він, за даними британської газети, не вважає вторгнення українців у Курську область загрозою для його режиму.

А ось присутність військ НАТО в Україні може спровокувати ядерну війну, за словами Путіна. Через це частину ядерної зброї РФ відправили до Білорусі, що, своєю чергою, спровокувало Польщу оголосити про готовність розмістити на території своєї держави ядерну зброю однієї з країн НАТО. Наразі немає жодних ознак того, що РФ готується застосувати ядерний арсенал, що не заважає офіційним особам у Москві постійно попереджати західних колег про ядерну війну.

Подібні промови, за інформацією The Times, спрямовані виключно на те, щоб відбити у НАТО бажання підтримувати Україну. Як серйозну загрозу європейські країни і НАТО подібні попередження не вважають. Але Вашингтон, наприклад, залишається настороженим, щоб не ескалувати ситуацію.

Радник Кремля до 2011 року Гліб Павловський, який помер 2023 року, заявляв The Sunday Times, що психічний стан Путіна погіршився за роки перебування при владі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. Через перспективу "нескінченного конфлікту" Путін і може використовувати ядерну зброю. Тільки використання смертоносної зброї, на думку The Times, може "врятувати РФ від приниження і ганьби". Найголовніше, як зазначають у британській газеті, це загроза насамперед режиму Путіна, а не самій Росії.

На Заході ж вважають, що застосування Росією тактичної ядерної зброї не гарантує закінчення війни або миттєвої перемоги російських окупаційних військ. Щодо стратегічних боєголовок, то це "майже напевно", за даними британського відомства, спровокує масований удар у відповідь з боку країн НАТО.

Ядерні загрози РФ

Американські дослідники змогли визначити місце розгортання в Росії нової крилатої ракети "Буревісник" з ядерною боєголовкою.

Екперти додають, що ракета 9М370 не додасть нових можливостей ядерному потенціалу РФ, хоча Путін називає цю ракету "непереможною".

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