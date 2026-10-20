У Франції через масові заворушення запровадять комендантську годину, – ЗМІ

Близько 3 тисяч підприємств зазнали пошкоджень або були розграбовані.

У деяких районах Франції запровадять часткову комендантську годину після того, як протести минулими вихідними переросли в заворушення в Парижі та інших містах. Як повідомляє Bloomberg, про це заявив прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню.

"Йдеться про конкретні випадки правопорушень і мародерства. Ми не можемо допустити, щоб це тривало", – сказав Лекорню журналістам після кризової наради з членами уряду.

За словами міністра з питань малого бізнесу Сержа Папена, близько 3 тисяч підприємств зазнали пошкоджень або були розграбовані.

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Йдеться, що у суботу понад пів мільйона людей у Франції вийшли на вулиці, протестуючи проти високої вартості життя. Демонстрації переросли в заворушення в Парижі, Марселі та інших містах. Безлади тривали й у неділю ввечері, особливо в столиці.

Президент Франції Еммануель Макрон у телевізійному зверненні в неділю ввечері назвав насильство національною "ганьбою" та пообіцяв жорстко реагувати на дії учасників заворушень.

Протести у Франції

Нагадаємо, один із найпопулярніших музеїв світу, паризький Лувр, вимушено закрили 19 жовтня через масштабні протести у Франції. Йшлося, що це сталося через рік після зухвалого пограбування музею серед білого дня. Коли музей відновить роботу, не повідомлялося.

Також журналіст Le Figaro Жан-Батист Семерджян у соцмережі Х оприлюднив листівку, розклеєну протестувальниками біля входу до музею. Блокування роботи сфери послуг, зокрема Лувра, вони називають "своєю останньою надією" достукатися до влади. До музею не змогли потрапити туристу, які вже придбали квітки.

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