Лувр закрився через протести в Парижі: біля входу до музею зібралися натовпи незадоволених туристів

Вхід до одного з найвідоміших музеїв світу заблокували студенти-протестувальники.

Один із найпопулярніших музеїв світу, паризький Лувр, був вимушено закритий 19 жовтня 2026 року на тлі масштабних протестів у Франції. Це сталося рівно через рік після зухвалого пограбування музею серед білого дня.

"Шановні відвідувачі! У зв'язку зі студентськими страйками музей наразі закритий. Приносимо вибачення за спричинені незручності", – йдеться в повідомленні музею в соцмережі Х.

Коли музей відновить роботу, наразі не повідомляється.

Відео дня

Своєю чергу журналіст Le Figaro Жан-Батист Семерджян у соцмережі Х опублікував листівку, розклеєну протестувальниками біля входу до музею. Блокування роботи сфери послуг, зокрема Лувра, вони називають "своєю останньою надією" достукатися до влади.

При цьому, судячи з відео в соцмережах, біля входу до музею, окрім студентів-протестувальників, залишається велика кількість туристів, які все ще сподіваються потрапити до Лувру (нагадаємо, відвідувачі зазвичай бронюють квитки туди за 2-4 тижні до візиту через великий ажіотаж).

Також Семерджян цитує одного з протестувальників, який скаржиться, що туристи агресивно налаштовані проти них, оскільки "вони заплатили за квиток".

Місцеві гіди також обурені: мовляв, туристи проїхали через весь світ, щоб відвідати Лувр, а в підсумку не змогли туди потрапити.

Протести у Франції – що відомо

У вересні 2026 року у Франції почалися протести школярів, які не згодні з державною політикою у сфері освіти. Однак до середини жовтня мирні акції переросли у масштабні заворушення та погроми по всій країні. Тепер причинами протестів називають загальне зростання вартості життя, високі ціни на продукти та пальне, а також невдоволення соцполітикою.

17 жовтня розлючені натовпи почали підпалювати історичні будівлі, розгромити елітні магазини в центрі Парижа та нападати на перехожих. На цьому тлі 19 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив місцевій владі ввести часткову комендантську годину в центрах окремих міст, де ситуація вийшла з-під контролю.

Як повідомляв УНІАН, не упустив нагоди знущатися з приводу протестів у Франції й президент США Дональд Трамп. Причиною протестів він назвав "імміграцію людей із зовсім іншого світу – людей, у серцях яких панує ненависть", а також закликав французьку владу закрити кордони.

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