Найбільше демонстрантів затримали в Москві.

У Росії під час протестних акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального 31 січня було затримано 5135 осіб.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Найбільше демонстрантів затримали в Москві - 1653, в Санкт-Петербурзі - 1159, в Красноярську - 194 та в Нижньому Новгороді - 182. Також більше ста людей затримали в Твері, Воронежі, Владивостоці та Новосибірську.

Протести в Росії: що потрібно знати

Протести в Росії почались після арешту опозиційного політика Навального. 17 січня він повернувся до Росії з Німеччини, де відновлювався після отруєння. На прикордонному контролі в аеропорту «Шереметьєво» політика затримали, а наступного дня заарештували на 30 діб.

23 січня в Росії акції протесту пройшли майже в 200 містах. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», за підсумками акцій були затримані 4 тис. 033 особи.

31 січня акції пройшли по всій Росії.

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Автор: Олег Давигора