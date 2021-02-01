У Росії під час протестних акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального 31 січня було затримано 5135 осіб.
Про це повідомляє "ОВД-Інфо".
Найбільше демонстрантів затримали в Москві - 1653, в Санкт-Петербурзі - 1159, в Красноярську - 194 та в Нижньому Новгороді - 182. Також більше ста людей затримали в Твері, Воронежі, Владивостоці та Новосибірську.
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Протести в Росії: що потрібно знати
Протести в Росії почались після арешту опозиційного політика Навального. 17 січня він повернувся до Росії з Німеччини, де відновлювався після отруєння. На прикордонному контролі в аеропорту «Шереметьєво» політика затримали, а наступного дня заарештували на 30 діб.
23 січня в Росії акції протесту пройшли майже в 200 містах. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», за підсумками акцій були затримані 4 тис. 033 особи.
31 січня акції пройшли по всій Росії.
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