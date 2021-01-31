У центр Москви стягнули силовиків, Луб'янка оточена.

У Росії сьогодні проходять нові акції на підтримку політв'язня Олексія Навального. Перші мітинги стартували на далекому сході країни і в Сибіру, їх учасників затримують.

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Як повідомляє «Медуза» , посилаючись на російські ЗМІ, до цієї години затримано вже 93 людини. У Владивостоці затримано мінімум 57 осіб, там протестувальники водили хоровод на кризі Амурської затоки. До них висунувся катер на повітряній подушці з поліцейськими, але заглох поруч з активістами.

У Новосибірську близько тисячі людей беруть участь у ході. Акції опозиції відбулися в Томську, Іркутську, Якутську і Харабівську.

Прихильники Навального анонсували на сьогодні мітинги в 142 містах. Ще десятки акцій солідарності минути за рубежем.

У Москві протестувальники збираються опівдні на Луб'янці і старій площах, а в Петербурзі — на Невському проспекті. Луб'янку, призначену точкою збору опозиції в Москві, оточили ще напередодні ввечері.

Акції на підтримку Навального: деталі

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального запланували в неділю 31 січня провести акції на центральних площах 53 російських міст. Початок мітингів о 12: 00.

У Москві прихильники опозиціонера планують зібратися на старій площі, а також на Луб'янській площі, де розташована штаб-квартира ФСБ.

Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили у Петербурзі та Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: Дмитро Захаров