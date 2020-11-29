Опозиційні ресурси повідомляють, що силовики затримують учасників протесту, зокрема й члена основного складу Координаційної ради білоруської опозиції Дмитра Крука.

У Білорусі тривають протести опозиції після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня, люди збираються на чергову акцію "Марш сусідів".

Як повідомляє білоруський ресурс Tut.by, в Мінську люди з ранку почали збиратися в колони у своїх мікрорайонах.

Читайте такожТихановська оцінила імовірність військового вторгнення Росії в БілорусьВідомо, що учасники протесту сформували не менш ніж 20 колон.

Разом із тим, у місті фіксують колони спецтехніки силовиків - автозаки, водомети й іншу військову техніку.

У Мінську з ранку закрито центральні станції метро й з'явилися проблеми з інтернетом.

Згідно з офіційним оголошенням, "29 листопада об 11:05 з метою забезпечення безпеки пасажирів на вхід і вихід закрито станції метро Площа Перемоги, Жовтнева, Площа Якуба Коласа, Купаловська, Немига". Поїзди прямують без зупинки на цих станціях.

За інформацією ресурсу, силовики перекривають рух колон, які рухаються в центр міста, проводять затримання учасників протесту. "Затримано члена основного складу Координаційної ради Дмитра Крука", - повідомляє ресурс.

Щоб уникнути затримань, люди в колонах, побачивши силовиків, розосереджуються, а відтак знову формують свою колону і продовжують рух.

Вони скандують: "Жыве Беларусь!" і "Далучайся!".

Силовики застосовують для розгону демонстрантів газ, світлошумові гранати.

У столиці Білорусі та в інших містах країни сьогодні очікується так званий "Марш сусідів".

Протести в Білорусі: передісторія

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

З початку акцій протесту, за даними лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, було затримано й постраждали близько 30 тисяч осіб.

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Автор: Інна Андаліцька