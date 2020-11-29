У Білорусі тривають протести опозиції після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня, люди збираються на чергову акцію "Марш сусідів".
Як повідомляє білоруський ресурс Tut.by, в Мінську люди з ранку почали збиратися в колони у своїх мікрорайонах.
Читайте такожТихановська оцінила імовірність військового вторгнення Росії в БілорусьВідомо, що учасники протесту сформували не менш ніж 20 колон.
Разом із тим, у місті фіксують колони спецтехніки силовиків - автозаки, водомети й іншу військову техніку.
У Мінську з ранку закрито центральні станції метро й з'явилися проблеми з інтернетом.
Згідно з офіційним оголошенням, "29 листопада об 11:05 з метою забезпечення безпеки пасажирів на вхід і вихід закрито станції метро Площа Перемоги, Жовтнева, Площа Якуба Коласа, Купаловська, Немига". Поїзди прямують без зупинки на цих станціях.
За інформацією ресурсу, силовики перекривають рух колон, які рухаються в центр міста, проводять затримання учасників протесту. "Затримано члена основного складу Координаційної ради Дмитра Крука", - повідомляє ресурс.
Щоб уникнути затримань, люди в колонах, побачивши силовиків, розосереджуються, а відтак знову формують свою колону і продовжують рух.
Вони скандують: "Жыве Беларусь!" і "Далучайся!".
Силовики застосовують для розгону демонстрантів газ, світлошумові гранати.
У столиці Білорусі та в інших містах країни сьогодні очікується так званий "Марш сусідів".
Протести в Білорусі: передісторія
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
- В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- З початку акцій протесту, за даними лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, було затримано й постраждали близько 30 тисяч осіб.
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