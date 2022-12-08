Його стратили через повішення.

В Ірані стратили учасника протестів, визнаного судом винним у "ворожнечі проти Бога".

Мохсен Шекарі був повішений сьогодні вранці. Його звинуватили в "бунті", блокуванні головної дороги в Тегерані і застосуванні мачете для нападу на члена Сил опору "Басідж", пише BBC.

1 листопада суд визнав Шекарі винним у бійці та вилученні зброї "з наміром вбити, викликати терор і порушити порядок і безпеку суспільства" і у "ворожнечі проти Бога".

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Активіст сказав, що був засуджений після "показового суду без будь-якої належної правової процедури".

На даний момент судова влада оголосила, що ще 10 осіб були засуджені революційними судами до смертної кари за звинуваченням у "ворожнечі проти Бога" або "корупції на землі" у зв'язку з протестами.

Що відомо про протести в Ірані

Як повідомляв УНІАН, у вересні люди вийшли на масові протести. Причиною стала смерть 22-річної Махси Аміні, яку затримала поліція моралі за те, що вона нібито носила хіджаб "неналежним чином".

Протести під керівництвом жінок поширилися на 160 міст у всіх провінціях країни. Влада називає їх заворушеннями, нібито спровокованими зовнішніми ворогами.

Наприкінці листопада в ООН повідомили, що з початку загальнонаціональних протестів у країні загинули понад 300 людей, у тому числі 40 дітей.

За даними Інформаційного агентства правозахисників (HRANA), на даний момент були вбиті щонайменше 475 протестувальників, а 18 240 затримані. Також повідомляється про загибель 61 співробітника Служби безпеки.

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