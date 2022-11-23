Влада Ірану відмовляється видавати тіла загиблих їхнім родичам чи висуває їм вимогу не спілкуватися з представниками ЗМІ.

Під час акцій протестів в Ірані лише за минулий тиждень було вбито понад 40 осіб. Серед загиблих – двоє підлітків.

Як повідомили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, поліція також затримала тисячі людей по всій країні через участь в протестах. Зазначається, що щонайменше шість осіб, пов'язаних із протестами, засудили до смертної кари за звинуваченнями в "мохаребе", або "веденні війни проти Бога", а також у ворожій діяльності проти Бога.

Речник УВКПЛ Джеремі Лоуренс додав, що велика кількість іранських знаменитостей та спортсменів, які підтриимали акції протесту переслідують в судовому порядку.

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В ООН зазначили, що загалом від початку загальнонаціональних протестів 16 вересня загинули понад 300 осіб, зокрема 40 дітей. Серед шістьох осіб, які померли в останні вихідні, були двоє 16-річних хлопців. При цьому влада Ірану відмовляється видавати тіла загиблих їхнім родичам чи висуває їм вимогу не спілкуватися з представниками ЗМІ.

"Відсутність відповідальності за грубі порушення прав людини в Ірані сприяє зростанню невдоволення", – додав Лоуренс.

Протести в Ірані: що відомо

Масові протести в Ірані почалися у вересні 2022 року. Люди вийшли на вулиці через те, що 22-річна Махса Аміні померла після того, як її затримала іранська поліція моралі, що стежить за дотриманням правил носіння хіджабу.

На початку листопада іранські законодавці публічно закликали судову систему країни вжити рішучих заходів щодо приблизно 14 тисяч людей, які вийшли на протести.

Пізніше стало відомо, що легендарний іранський нападник Алі Даеї, який грав свого часу за мюнхенську "Баварію", був заарештований за участь у мітингах і засуджений до смертної кари у себе на батьківщині.

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