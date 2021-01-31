Правозахисники назвали "програшною грою" спроби влади "посадити до в'язниці кожного протестувальника".

Правозахисна організація Amnesty International зажадала звільнити мирних учасників недільних протестів в Росії й тих, хто був заарештований до акцій.

Читайте такожУ Росії пройшли мітинги на підтримку Навального: понад чотири тисячі затриманихПро це йдеться в заяві організації, поширеній в неділю, повідомляє "Голос Америки".

Правозахисники заявили, що всі мирні демонстранти, затримані в неділю в Москві та інших містах Росії, мають бути негайно і беззастережно звільнені, і зажадали оперативно й ефективно розслідувати всі випадки незаконного застосування сили з боку поліції.

"За останні тижні російська влада заарештувала так багато людей, що в центрах утримання під вартою в Москві закінчилися місця, а мирні демонстранти містяться в ізоляторах для іноземних громадян", - сказала директор російського представництва Amnesty International Наталія Звягіна.

"Намагатися посадити у в'язницю кожного протестувальника в країні - програшна гра", - додала вона, зазначивши, що замість цього російська влада має визнати, що права на свободу мирних зібрань і висловлення думок починають багато значити для дедалі зростаючої кількості росіян.

"Кремль веде війну проти прав людини в Росії, розчавлюючи протестувальників, які вимагають свободи та змін. Це відчайдушна спроба змусити замовкнути критиків, їй треба покласти край", - вважає правозахисниця.

"Всі мирні демонстранти та активісти, затримані за мирну участь в акціях протесту, є в'язнями совісті й мають бути негайно і беззастережно звільнені. Поліція має припинити використання незаконної сили та замість цього почати виконувати свої зобов'язання щодо захисту прав людини в Росії", - підкреслила Звягіна.

Тисячі мирних демонстрантів були затримані в ході акцій протесту на підтримку опозиційного лідера Олексія Навального в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії. Загальна кількість людей, затриманих у зв'язку з протестами, за останні два тижні перевищила 8 тисяч осіб, зазначили правозахисники.

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Автор: Тамара Отовська