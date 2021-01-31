В автозак завели непритомну людину.

Поліцейські розпорошили газ на Сінній площі в Санкт-Петербурзі на акції протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

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Про це повідомляє "Фонтанка". Так, людей на Садовій вулиці на підступі до Сінної площі щитами відсікли співробітники ОМОНу.

В автозак завели непритомну людину - до цього, за повідомленнями очевидців, її вп'ятьох били на Бородінській вулиці й застосували електрошокер. Вона отямилася після того, як їй дали води.

"Використовуючи щити, ОМОН почав зачищати й саму площу. Навколишні продовжують намагатися відбити затриманих, у правоохоронців летять сніжки. Після цього поліція застосувала газ", - пише "Фонтанка".

Акції на підтримку Навального: що відомо Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального 31 січня проводять акції на центральних площах 53 російських міст.

Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: Ольга Робейко