Мітинг прихильників Трампа під Капітолієм / REUTERS

На території Капітолію у Вашингтоні, де сьогодні спалахнули масштабні заворушення, виявили вибухівку.

Про це повідомляє в Twitter телеканал NBC News.

Про підозрілий предмет повідомили поліцейські. За їхніми даними, мова йде про як мінімум один вибуховий пристрій, який знайшли поблизу Капітолію.

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Автор: Юрій Годован