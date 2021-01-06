Вашингтон охоплений протестами - прихильники Трампа не хочуть погоджуватися з результатами виборів.

На території Капітолію у Вашингтоні, де сьогодні спалахнули масштабні заворушення, виявили вибухівку.

Про це повідомляє в Twitter телеканал NBC News.

Про підозрілий предмет повідомили поліцейські. За їхніми даними, мова йде про як мінімум один вибуховий пристрій, який знайшли поблизу Капітолію.

Читайте такожВіце-президента Пенса евакуювали з Капітолію

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію. Пентагон вирішив направити в Вашингтон 1100 озброєних бійців.

У Вашингтоні вже ввели комендантську годину.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован