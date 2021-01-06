Війська будуть розміщені в Капітолії та в інших точках навколо Вашингтона.

Пентагон після штурму Капітолію у Вашингтоні активізує всю національну гвардію округу Колумбія - 1100 військовослужбовців - у відповідь на запит мера Вашингтона Мюріел Баузер.

Про це повідомив у середу офіційний представник Пентагон Джонатан Хоффман, пише NYT.

Читайте такожЗаворушення у Вашингтоні: декілька поліцейських поранені, один госпіталізованийЗа словами чиновника, війська відправляються в Збройову палату округу Колумбія і будуть розміщені в Капітолії і в інших точках навколо Вашингтона.

У своїй заяві Хоффман сказав, що гвардія була мобілізована, і відповідні заходи очолить Міністерство юстиції. Рішення секретаря армії Райана Маккарті і виконуючого обов'язки Міністра оборони Крістофера Міллера було прийнято після того, як протестувальники прорвали Капітолій.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрільбу і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.

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Переклад: Тарас Сидоржевський