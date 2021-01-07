Клінтон розкритикував політику Трампа.

42-й президент США Білл Клінтон, який правив країною з 1993 по 2001 рік, засудив заворушення в будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Клінтона.

Події в Конгресі він назвав "безпрецедентним нападом на наш Капітолій, нашу Конституцію і нашу країну".

"Напад був викликаний більш ніж чотирирічною політикою отруєння, що поширює навмисну дезінформацію, сіє недовіру до нашої системи і налаштовує американців один проти одного", - переконаний він. Клінтон додав, що мирна передача влади повинна бути завершена.

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Минулі президентські вибори він назвав вільними, підрахунок голосів справедливим, а результат - остаточним.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрільбі і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.

Пентагон повідомив, що відправляє для відновлення порядку у Вашингтоні і самому Капітолії 1100 озброєних бійців Нацгвардії.

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Автор: Юрій Годован