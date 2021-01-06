Прихильники Трампа в будівлі Капітолію / фото twitter.com/will_tav7

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію, де розташований Конгрес.

Про це повідомляє NBC News.

Сотні демонстрантів зуміли прорватися через барикади, встановлені перед будівлею, і проникнути всередину. Поліція вже евакуювала частину будівлі Капітолію. Як відомо, сьогодні у Вашингтоні проходить багатотисячний мітинг на підтримку Трампа, а Конгрес розглядає затвердження перемоги його опонента Джо Байдена.

Чи є постраждалі серед силовиків і протестувальників - поки не повідомляється.

Сутички у Вашингтоні: трансляція

Перемога Джо Байдена на виборах у США: що відомо

  • 3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
  • За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.
  • 4 січня з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якому Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

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Автор: УНІАН