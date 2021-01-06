Конгрес сьогодні має затвердити перемогу Байдена.

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію, де розташований Конгрес.

Про це повідомляє NBC News.

Сотні демонстрантів зуміли прорватися через барикади, встановлені перед будівлею, і проникнути всередину. Поліція вже евакуювала частину будівлі Капітолію. Як відомо, сьогодні у Вашингтоні проходить багатотисячний мітинг на підтримку Трампа, а Конгрес розглядає затвердження перемоги його опонента Джо Байдена.

#WashingtonDC

Trump’s sore losing supporters are taking over the U.S. Capitol building in D.C.

If these were Black protesters we would be seeing blood riddled protesters being shot from the police. Fuck Trump and his supporters!pic.twitter.com/4TTCsqLBCr — Rizoy213🧢 (@_Rizoy213) January 6, 2021

Чи є постраждалі серед силовиків і протестувальників - поки не повідомляється.

Сутички у Вашингтоні: трансляція

Перемога Джо Байдена на виборах у США: що відомо

3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

4 січня з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якому Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

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Автор: УНІАН