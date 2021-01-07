Засідання було перервано через масові заворушення.

Конгрес США сьогодні продовжить затвердження результатів виборів президента, на яких переміг Джо Байден.

Про це повідомила спікер Палати представників Ненсі Пелосі в листі до колег, пише CNN.

За її інформацією, рішення про відновлення засідання ухвалили лідери Конгресу. Вони мають намір продовжити роботу після "готовності" Капітолію, в будівлі якого раніше сталися сутички.

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Як пише "РБК-Україна" з посиланням на інформацію сенатора-"демократа" Чака Шумера, затверджувати результати виборів продовжать о 20:00 за місцевим часом (3:00 - за Києвом).

Штурм Капітолію: що сталося в Конгресі

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мають намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті відбулися зіткнення з поліцією, відомо про стрілянину і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одну загиблу учасницю протестів.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію. Пентагон вирішив направити в Вашингтон 1100 озброєних бійців.

У Вашингтоні вже ввели комендантську годину і знешкодили дві бомби.

Співробітники правоохоронних органів відтіснили учасників заворушень з території Капітолію, застосовуючи сльозогінний газ і світлові гранати.

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Автор: Юрій Годован