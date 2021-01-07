У деяких протестувальників виявили й конфіскували зброю.

Американські силовики затримали близько 20 протестувальників, які брали участь у захопленні будівлі Капітолію.

Цю інформацію оприлюднила в Twitter кореспондент CNN Даянна Галлахер.

За її даними, затриманих помістили у фургон поліції. Цей автомобіль бачили виїжджаючим з території Капітолію. Раніше ЗМІ повідомляли про 13 затриманих.

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Журналістка також уточнила, що в результаті заворушень кілька офіцерів поліції дістали травми. Силовики конфіскували кілька одиниць зброї у протестувальників.

Штурм Капітолію: що сталося у Вашингтоні

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися до будівлі Капітолію. Там члени Конгресу мають намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одну загиблу учасницю протестів.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію. Пентагон вирішив направити в Вашингтон 1100 озброєних бійців.

У Вашингтоні вже ввели комендантську годину і знешкодили дві бомби.

Співробітники правоохоронних органів намагаються відтіснити учасників заворушень з території Капітолію, застосовуючи сльозогінний газ і світлові гранати.

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Автор: Юрій Годован