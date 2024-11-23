Аналітик акцентував, що раніше під час інших звернень Путін часто жестикулював.

Наступного дня після удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру Путін виступив із відеозверненням, під час якого жодного разу не поворухнув руками або пальцями.

На цю цікаву деталь звернув увагу експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке. Промова володаря Кремля тривала 7 хвилин 45 секунд. Рьопке зазначив, що за весь цей час диктатор жодного разу не поворухнув руками або пальцями, "вони були ніби приклеєні до столу".

Аналітик акцентував, що раніше під час інших звернень Путін часто жестикулював. Він припустив, що цього разу йдеться про відеомонтаж, коли знерухомлені руки "прималювали" до тіла.

На думку Репке, це могли зробити через хворобу диктатора або щоб приховати його хвилювання. Він зазначив, що вже наступного дня Путін узяв участь у нараді з керівництвом міноборони, де перебирав пальцями аркуші паперу з промовою й іноді жестикулював.

"Ці кадри показали, що Путін погрожує всьому світу, а сам не може жодного разу поворухнути власними руками", - резюмує Репке.

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Україні нічим відповісти на російські ракети, які Путін назвав "ліщиною". За словами експертів, в України немає ні відповідних радарів для виявлення, ні спеціальних систем ППО.

А вчора видання The Times у своїй публікації заявило, що для Путіна зараз немає особливого сенсу виходити на мирні переговори, оскільки Україна вже виснажена і не може тримати фронт.

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