У Москві стверджують, що Україна звернулася до США за ракетами Tomahawk з дальністю 2500 кілометрів, бо непокоїться просуванням російських військ.
Речник кремлівського лідера Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що "динаміка на фронтах цілком ясна й очевидна". За його словами, стратегічні дії України, включаючи запит на постачання таких ракет, спрямовані не лише на зміцнення власних військових позицій, а й на нібито залучення західних країн у повномасштабну війну, розв'язану РФ у 2022 році:
"Усі ці "трюки", незалежно від їхньої таємності, ведуть до того, щоб Київ "по вуха" втягнув Захід у конфлікт та легітимізував його. Так ми це бачимо".
Tomahawk для України
Раніше New York Times писав, що одним із секретних пунктів українського плану перемоги є отримання від Сполучених Штатів Америки ракет Tomahawk, які мають дальність дії 2400 кілометрів. Анонімний співрозмовник назвав цю вимогу абсолютно нездійсненною.
В одному з останніх інтерв'ю Володимир Зеленський фактично підтвердив цю інформацію, обурившись тим, що запит щодо таких ракет потрапив до ЗМІ. За його словами, ці дані мали залишиться між Києвом та Білим Домом.