Там заявили, що працюють над кількома ідеями, але поділитися поки нічим.

РФ і США працюють над ідеями можливого закінчення війни в Україні, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп заявив, що він "злий" на російського диктатора Путіна.

Як пише Reuters, представник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва продовжує працювати з Вашингтоном, і що Путін відкритий для діалогу з Трампом. "Ми працюємо над реалізацією деяких ідей, пов'язаних із врегулюванням в Україні. Ця робота ведеться, але поки що немає жодних подробиць, про які ми могли б або повинні були б розповісти. Це трудомісткий процес, ймовірно, через його складність", - заявив той.

Він зазначив, що телефонну розмову між Трампом і Путіним може бути організовано в найкоротші терміни за необхідності, хоча поки що вона не запланована на найближчий тиждень.

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Трамп і війна в Україні

З моменту вступу на посаду в січні Трамп мав намір швидко закінчити війну в Україні, але цього не сталося. Його нещодавні коментарі про Путіна відображають його дедалі більше розчарування у зв'язку з відсутністю прогресу в питанні про припинення вогню. "Якщо РФ і я не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це вина Росії... я збираюся встановити вторинні мита на нафту, на всю нафту, що надходить із РФ", заявив він.

Трамп сказав, що він дуже злий після того, як російський диктатор розкритикував авторитет президента України Володимира Зеленського.

Пізніше Трамп повторив, що він розчарований Путіним, але додав: "Я думаю, ми досягаємо прогресу, крок за кроком".

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