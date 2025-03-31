У президента не уточнили, які саме заяви його обурюють.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп невдоволений заявами українського лідера Володимира Зеленського та кремлівського правителя Путіна.

Про це в коментарі журналістам сказала прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт, відповідаючи на питання, наскільки Трамп упевнений, що йому вдасться укласти мирну угоду. Вона запевнила, що американська сторона продовжує дуже наполегливо працювати над цим:

"Президент докладає неймовірних зусиль для укладення мирної угоди між Росією та Україною, і він висловив своє невдоволення коментарями, які були зроблені лідерами обох сторін цього конфлікту. Він висловив те, що, на його думку, має відбутися для того, щоб цей конфлікт завершився".

Переговори щодо припинення вогню

Попри постійні заклики Трампа, досягти повного припинення вогню в Україні поки не вдалося. Путін хоче, щоб на цей час західні партнери припинили допомагати Україні, а у самій країні зупинили мобілізацію. Київ погодився на повне припинення вогню, однак не розпочне його сам.

Відео дня

​Днями американський президент висловив незадоволення Путіним через відсутність прогресу в переговорах. Він пригрозив запровадити нові економічні санкції проти Росії, зокрема 25% мита на імпорт російської нафти, якщо не буде досягнуто угоди.

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