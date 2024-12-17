Падіння режиму Асада є болючою темою для Москви.

У понеділок в Росії транслювали по телебаченню щорічну зустріч вищого керівництва РФ, де головували диктатор Володимир Путін і його міністр оборони. Російські чиновники зачепили теми від НАТО і війни в Україні до іпотеки для військових.

Та одне питання увагою обділили, а саме ситуацію в Сирії, де РФ роками зберігала військову присутність. Увагу на це звернуло The New York Times. Російський диктатор досі не зробив публічних заяв про крах свого союзника – Башара Асада.

"Мовчання підкреслює невизначеність щодо майбутнього російських військових баз у Сирії – і те, що війна в Україні стала для Кремля головним пріоритетом", – пише видання.

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Падіння режиму Асада є болючою темою для Москви, вважає московський військовий аналітик, що спеціалізується на Близькому Сході, Антон Мардасов. Повалення сирійського диктатора може стати ще більшою невдачею для зусиль Путіна з "відродження Росії як світової потуги". За словами експерта, найкращим сценарієм для РФ може бути скорочення військової присутності на авіабазі Хмеймім і військово-морській базі Тартус у Середземному морі. Це дозволило б Москві зберегти "заправку" і перевалочний пункт для обмеженої військової активності там і в Африці.

Але цей сценарій не відповідав би попереднім, більш масштабним амбіціям Путіна щодо демонстрації сили поблизу НАТО. У 2021 році російські бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, здійснювали навчальні польоти з Сирії, що є сигналом того, що правитель Росії розглядає присутність своїх військових у країні як оплот у своєму глобальному конфлікті із Заходом.

Ситуація з безпекою в Сирії, ймовірно, залишатиметься настільки нестабільною, що Росія не зможе розмістити там ядерну зброю, навіть якщо вона укладе угоду про збереження своїх баз, вважає Мардасов. Тож форпости, які б становили загрозу південному флангу НАТО, вже на 100% втрачені. Якщо Москві і вдасться зберегти свою присутність в Сирії, вона буде символічною, каже він.

Зараз пріоритетом Путіна, вочевидь, є війна проти України.

"І в цій війні він вважає, що перемагає, як на полі бою, так і в протистоянні із Заходом, оскільки до влади все частіше приходять політики, скептично налаштовані щодо підтримки України, на чолі з новообраним президентом Дональдом Трампом", – йдеться в матеріалі.

У понеділок очільник Кремля ще раз дав зрозуміти, що Сирія відійшла на другий план. Під час виступу перед військовим керівництвом РФ він заявив, що його війська "утримують стратегічну ініціативу" вздовж усієї лінії фронту в Україні і що потік росіян, які добровільно йдуть воювати, "не припиняється".

Це стало новим доказом того, що Путін вважає, що він може "пережити" Україну на полі бою, навіть коли Трамп обіцяє вести переговори про мирну угоду, щоб покласти край війні. До того ж, російський міністр оборони Путіна Андрій Бєлоусов заявив, що "забезпечення перемоги" у війні проти України є головним пріоритетом, але нічого не сказав про плани або цілі РФ на Близькому Сході.

Ситуація в Сирії

Після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада, який втік до РФ, присутність російського контингенту в країні залишається під питанням. Відомо, що Москва веде переговори з новим керівництвом країни щодо збереження своїх баз, проте остаточного рішення поки немає.

Наразі триває виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії. На деяких маршрутах відхід росіян супроводжують збройні угруповання опозиційних сил, повідомили в ГУР.

Серед російських солдатів є розмови, ніби Кремль домовився про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі. Йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців.

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