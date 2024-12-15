Серед російських солдатів є розмови, ніби Кремль домовився про збереження присутності на двох сирійських базах.

Виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває. На деяких маршрутах відхід росіян супроводжують збройні угруповання опозиційних сил.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР), серед російських солдатів є розмови, ніби Кремль домовився про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі. "Йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців", - зазначили в ГУР.

Крім того, за даними української розвідки, на вказаних базах, а також на російських кораблях в Сирії є проблеми з питною водою та продовольством. У зв'язку з цим, залишики угруповання держави-агресора очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі.

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"14 грудня 2024 року були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з Чкаловска до Хмейміма", - поділились інформацією в ГУР.

Ситуація з росіянами в Сирії

Після повалення режиму путінського друга Башара Асада, російські війська почали виводити кораблі з бази в Тартусі та перекидати залишки озброєння літаками з Хмейміма. Зокрема, 8 грудня з Тартуса в Середземне море вийшли фрегат "Адмирал Григорович" чорноморського флоту РФ і вантажне судно "Инженер Трубин" північного флоту Росії".

А 14 грудня у ГУР повідомили, що росіяни в Сирії "скиглять" через складнощі евакуації. Військові РФ не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази в Хмеймімі через страх, що їх накриють вогнем.

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