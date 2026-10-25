У Китаї, США та РФ вже готові до зустрічі лідерів.

Можливість візиту кремлівського диктатора Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі залежить від результатів зустрічі лідерів Китаю, РФ та США на саміті АТЕС. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

"Поки що обговорюємо листопадовий саміт у Шеньчжені, але запрошення на саміт G20 ми отримали", – зауважив помічник Путіна.

На уточнююче запитання, чи залежатиме візит Путіна на саміт G20 від зустрічі в Китаї, Ушаков відповів:

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"Звісно. Але я й кажу: спочатку буде листопад, а потім - грудень".

Коментуючи зустріч АТЕС, Ушаков заявив, що організаційна підготовка до тристоронньої зустрічі Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа вже розпочалася.

"Зараз я вже можу точно сказати, що й у Москві, й у Пекіні, й у Вашингтоні у принципі готові до проведення зустрічі", – додав Ушаков.

Тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіня

Раніше Марк Чемпіон – колумніст Bloomberg Opinion відзначав, що Путін може ще деякий час вдавати зацікавленість у переговорах. За його словами, тристороння зустріч лідерів США, Москви та КНР важлива в першу чергу для Путіна, оскільки вона дасть Кремлю можливість обговорити майбутнє України та Європи без їхньої прямої участі.

Тим часом The Guardian відзначає, що американський президент Трамп залишить по собі світ, розділений на три частини. Він може використати залишок свого президентського терміну для формування нового світового порядку. У ньому США, РФ та Китай поділять світ на сфери впливу. Видання пише, що такий сценарій загрожує не лише Україні, а й Європі та країнам Азії.

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