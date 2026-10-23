Путін може ще деякий час вдавати зацікавленість у переговорах: Bloomberg назвав причину

Росія ще може певний час грати зацікавленість у переговорах, але шансів на справжні переговори до кінця зими не так багато.

Сама лише перспектива зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна, російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Азіатсько-Тихоокеанському економічному форумі вже викликала занепокоєння у союзників США, не кажучи вже про Україну.

Про це пише Марк Чемпіон – колумніст Bloomberg Opinion. Він зазначив, що насамперед у цій зустрічі зацікавдена Москва, оскільки вона дасть їй можливість обговорити майбутнє Європи та України без їхньої участі. На тлі цього, зазначає автор, Росія ще може певний час грати зацікавленість у переговорах. Однак, на його думку, шансів на справжні переговори до кінця зими не так багато. Це тому, що Путін переконаний, що за зиму йому вдасться знищити Україну чи змусити її капітулювати.

Однак Трампа, зазначає автор, це не хвилює. Оскільки його більше цікавлять комерційні вигоди від перезавантаження відносин між США та Росією. Президент США звинувачує Україну в ударах по російських НПЗ, заявляючи, що це бʼє по цінах на паливо в США. І частина американських виборців можуть у це повірити.

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Однак для Путіна ставки на цій зустрічі вищі. Оскільки він ще у 2022 році заявив, що його ключова мета – не території України, а зміна всієї архітектури безпеки Європи, аби РФ могла відновити вплив на всьому континенті та знову утвердитися як велика держава. І зустріч у Китаї може стати вирішальним кроком у цьому прагненні.

На тлі цього, відзначає автор, росЗМІ вкрай захопливо порівнюють цю зустріч з Ялтинською кореференцією 1945 року, коли світові лідери створили основу для ООН та вирішили долю окупованих країн.

Втім Трамп, швидше за все, планує в першу чергу обговорити контроль над ядерними озброєннями. І це та сфера, в якій інтереси США та РФ збігаються. Оскільки Пекін швидко нарощує свій ядерний арсенал, однак він все ще далекий від паритету. І тут задача Москви та Вашингтону – дійти до згоди щодо контролю над озброєнням. І на тлі цього, на думку автора, ця зустріч взагалі може не відбутися, оскільки вона може стати невигідною для Пекіна.

Автор відзначає, що попередні подібні саміти за участі Трампа не дуже обнадіюють на успіх. Також Вашингтон йде на ці переговори за вкрай несприятливих умов, ведучи війну проти Ірану, який є важелем впливу для Китаю та РФ. Вашингтон втрачає альянс з Європою та вплив в Азії. І він може зазнати ще більших втрат після угоди в Китаї без їхньої участі.

"Навіть якби не було спроби провести другу Ялтинську зустріч, а тристороння зустріч відбулася б у Шеньчжені виключно з символічною метою, вона все одно могла б мати наслідки у вигляді відволікання уваги. Бо серед усього цього галасу світ би повірив, що щось робиться для припинення вторгнення Росії в Україну та його потенційної ескалації в Європі, хоча це не так. Це працює лише для Путіна", – підсумовує автор.

Що відомо про зустріч лідерів США, РФ та Китаю

Раніше в українському МЗС наголосили, що така зустріч може лише посилити бажання Путіна продовжувати війну проти України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що це лише підживили б манію величі кремлівського диктатора та надали б йому ваги, на яку він не заслуговує.

Професор історії міжнародних відносин Кембриджського університету Брендан Сімс наголошував на тому, що Ялтинська конференція стала фактичним провалом для США та Британії. І тому Вашингтону важливо памʼятати про це під час зустрічі лідерів США, РФ та Китаю. Він також допустив, що ця зустріч не відбудеться через небажання Китаю йти на домовленості щодо ядерної зброї.

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