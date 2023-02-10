Глава країни-агресора зробить акцент "на поточній ситуації", в тому числі в економіці та соціальній сфері.

Президент Російської Федерації Володимир Путін звернеться з посланням до Федеральних зборів 21 лютого в Москві.

Про це в коментарі російським ЗМІ повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. "Права рука" Путіна стверджує, що той під час послання говоритиме про "поточну ситуацію". Очевидно, тему війни він теж зачепить.

Як заявив Пєсков, серед запрошених на захід будуть окупанти, які беруть участь у війні проти України.

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Заява Путіна 21 лютого 2022 року

Нагадаємо, 21 лютого минулого року Путін оголосив про визнання незалежності так званих "ЛДНР". Через три дні Кремль почав повномасштабне російське вторгнення в Україну. "Вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення - негайно визнати незалежність і суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу і взаємодопомогу з обома "республіками", — заявив тоді президент країни-агресора.

Після початку великої війни торік Путін не виступав з посланням, попри те, що Конституція РФ передбачає, що воно повинно бути щорічним.

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