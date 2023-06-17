Путін заявив, що у Росії більше ядерної зброї, ніж у НАТО.

У Росії немає необхідності бити по Україні ядерною бомбою, заявив президент РФ Володимир Путін. Він сказав, що ідея використовувати тактичну ядерну зброю не подобається і він ставиться до неї негативно.

Глава держави пообіцяв застосувати ядерну зброю тільки в разі загрози територіальній цілісності, незалежності, суверенітету або існуванню Росії, як прописано в ядерній доктрині.

"Ядерна зброя створюється, щоб забезпечити нашу безпеку в найширшому сенсі цього слова і існування Російської держави. Але у нас, по-перше, немає такої необхідності, а по-друге, сам факт міркувань на цю тему вже знижує можливість зниження порогу застосування зброї", - додав Путін.

Президент також заявив, що у Росії більше ядерної зброї, ніж у НАТО.

"Вони нас схиляють до переговорів про скорочення ядерного потенціалу. Хрін їм як кажуть у нас в народі", - заявив він.

Заяви Путіна про ядерну зброю

Президент Російської Федерації Путін заявив, що перші ядерні заряди вже знаходяться на території Білорусі. Ця заява прозвучала в ході Петербурзького економічного форуму. За його словами, до кінця літа або до кінця цього року вони планують перемістити інші заряди.

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