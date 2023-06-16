Решту вони планують перемістити до кінця 2023 року.

Президент Російської Федерації Путін заявив, що перші ядерні заряди вже знаходяться на території Білорусі.

Ця заява прозвучала в ході Петербурзького економічного форуму. "Ми вели переговори з нашою союзною державою, з президентом Лукашенком про те, що ми частину тактичної ядерної зброї перемістимо на білоруську територію. Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені", - сказав він.

За його словами, до кінця літа або до кінця цього року вони планують перемістити інші заряди. "Щоб всі, хто замислюються про те, щоб завдати нам стратегічної поразки, не забували про цю обставину", - додав Путін.

Ядерна зброя в Білорусі: що відомо

Навесні Путін оголосив, що в Білорусі до 1 липня повинні закінчити будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

Країни-члени Європейського Союзу закликали Білорусь відмовитися від цього, деякі пригрозили Мінську новими санкціями.

25 березня стало відомо, що міністри оборони РФ і Білорусі підписали документи про порядок утримання зброї на території Республіки Білорусь.

У той же день Лукашенко заявив, що переміщення ядерних зарядів вже почалося. Проте Путін на початку червня сказав, що процес почнеться тільки після готовності необхідних споруд.

13 червня в Сполучених Штатах говорили, що ще не бачать ознак розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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