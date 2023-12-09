Аналітики відзначають, що Путін зробить війну в Україні центром своєї передвиборної кампанії.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про свою кандидатуру на пост президента на 2024 рік 8 грудня, і така заява, зроблена "у військовій обстановці", очевидно, свідчить про те, що його передвиборча кампанія буде зосереджена на війні в Україні. Про це йдеться в звіті аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше ISW дотримувався думки, що президентська кампанія Путіна, швидше за все, не буде зосереджена на війні в Україні, а замість цього зосередиться на внутрішній стабільності і критиці заходу.

"У той же час, оголошення Путіна про свою кандидатуру на пост президента на церемонії нагородження російських військовослужбовців, які борються на Україні, передбачає, що війна в Україні може зіграти більш значну роль в стратегії його передвиборної кампанії", - відзначають аналітики.

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Як говориться в звіті ISW, це інсценування можливо було націлене на дуже важливу аудиторію - росіян, яких безпосередньо зачепила війна на Україні, включаючи приблизно 2,2 мільйона солдатів на полі бою, поранених військовослужбовців і їх родичів.

Аналітики відзначають, що Кремль стурбований можливими негативними наслідками протестів родичів мобілізованих для іміджу Путіна під час президентської кампанії.

"Кремль, можливо, використовує заяву Путіна, присвячену військовій тематиці, в спробі переконати цю велику групу виборців в тому, що російські військові в цілому підтримують Путіна. Альтернативно, заява Путіна може бути спрямована на те, щоб продемонструвати, що він користується підтримкою російських військових, щоб зробити непотрібним подальше обговорення війни на Україні під час його передвиборної кампанії", - йдеться у звіті.

Відзначається також, що Кремль, можливо, доручив російським військовим захопити Авдіївку і, можливо, Куп'янськ до виборів у березні 2024 року, і ця демонстрація підтримки військовими кандидатури Путіна може бути задумана як страховка на випадок, якщо російські військові не зможуть укластися в ці встановлені терміни.

Висунення Путіна в президенти

Путін оголосив, що балотуватиметься на свій п'ятий президентський термін. Для цього до Москви викликали колаборанта Артема Жогу з окупованої росіянами самопроголошеної "ДНР" - той очолює там маріонетковий парламент. Він попросив Путіна керувати країною і далі, а той погодився.

Якщо Путін завершить ще один шестирічний термін у Кремлі, він обжене тирана Йосипа Сталіна, який керував Радянським Союзом з 1924 по 1953 рік. І тоді Путін стане главою Російської держави найдовше з часів цариці Катерини Великої в 18 столітті.

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