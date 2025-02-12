Пєсков повідомив, що Путін передав Трампу в розмові.

Кремлівський диктатор Володимир Путін запросив президента США Дональда Трампа до Москви під час їхньої телефонної розмови, 12 лютого 2025 року.

Крім того, Путін згоден з американським президентом, що "довгострокове врегулювання" війни в Україні може бути досягнуто шляхом переговорів, передає ТАСС.

Трамп, зі свого боку, заявив, що сподівається на успіх спільних зусиль у цьому питанні вже "в найближчому майбутньому". Кремлівський правитель же, як повідомив Пєсков, "виступив за усунення першопричин" війни в Україні та заявив про готовність прийняти в Росії американських посадовців, зокрема й щодо теми України.

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Що ще відомо про Трампа і його контакт із РФ

Раніше УНІАН повідомляв про ймовірну зустріч посланця Трампа з Путіним і про їхню 3-годинну розмову. У виданні нагадали, що сам Трамп подякував президенту РФ за звільнення американського вчителя Марка Фогеля під час обміну, який був у російському ув'язненні три з половиною роки за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Крім того, колишній посол Німеччини у США та Великій Британії Вольфганг Ішингер пояснив, чому Трамп не повинен поспішати зустрітися з Путіним. На його думку, Заходу "в жодному разі не можна зменшувати підтримку України - навпаки, її потрібно посилювати".

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