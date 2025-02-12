Президент США Дональд Трамп розмовляв із російським лідером Володимиром Путіним у середу вранці. Про це повідомляє CNN посиланням на джерело в Білому домі.
Пізніше президент США підтвердив, що провів довгу розмову з Путіним.Про це сам Трамп повідомив у своїх соцмережах.
Він назвав розмову "тривалою та дуже продуктивною", і заявив, що вони домовилися працювати разом - "дуже тісно, включаючи відвідування держав одна одної", а також розпочнуть переговори "негайно".
"Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні", - написав Трамп.
Також, за його словами, співрозмовники погодилися, що "хочуть зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні між Росією та Україною".
Після дзвінка Путіна Трамп має намір зателефонувати до президента України Володимира Зеленського.
Президент США попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Уолтца та посла та спеціального посланника Стіва Уіткоффа очолити переговори.
Контакти команд Трампа та Путіна
Посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Уіткофф, найімовірніше, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви для звільнення американського вчителя Марка Фогеля.
Ймовірно, посланник Трампа розмовляв із Путіним у Москві майже 3,5 години. Про що говорили політики, Шон Ханніті не уточнив. У Білому домі інформацію про можливі переговори не прокоментували.