Трамп заявив, що домовився з Путіним про тісне співробітництво, що включає, зокрема, майбутні взаємні візити до Росії та США.

Президент США Дональд Трамп розмовляв із російським лідером Володимиром Путіним у середу вранці. Про це повідомляє CNN посиланням на джерело в Білому домі.

Пізніше президент США підтвердив, що провів довгу розмову з Путіним.Про це сам Трамп повідомив у своїх соцмережах.

Він назвав розмову "тривалою та дуже продуктивною", і заявив, що вони домовилися працювати разом - "дуже тісно, ​​включаючи відвідування держав одна одної", а також розпочнуть переговори "негайно".

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"Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні", - написав Трамп.

Також, за його словами, співрозмовники погодилися, що "хочуть зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні між Росією та Україною".

Після дзвінка Путіна Трамп має намір зателефонувати до президента України Володимира Зеленського.

Президент США попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Уолтца та посла та спеціального посланника Стіва Уіткоффа очолити переговори.

Контакти команд Трампа та Путіна

Посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Уіткофф, найімовірніше, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви для звільнення американського вчителя Марка Фогеля.

Ймовірно, посланник Трампа розмовляв із Путіним у Москві майже 3,5 години. Про що говорили політики, Шон Ханніті не уточнив. У Білому домі інформацію про можливі переговори не прокоментували.

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