Пєсков заявив, що Росія орієнтується на "виведення українського конфлікту в русло мирного врегулювання".

У Кремлі назвали неможливим припинення вогню в Україні на 30 днів, запропоноване Києвом, без "врегулювання всіх нюансів".

"Тут важливі нюанси, про які президент [Володимир] Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко", - сказав прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, пишуть пропагандистські ЗМІ.

За його словами, реакції від України на пропозицію Путіна про "перемир'я". У Москви немає розуміння, чи приєднається Київ до нього, підкреслив він.

Відео дня

"Інтереси виходу на мирні переговори первинні", - заявив Пєсков, відповідаючи на запитання про легітимність Зеленського.

Він заявив, що Росія нібито орієнтується на "виведення українського конфлікту в русло мирного врегулювання".

"Путін неодноразово говорив, що РФ готова почати переговори без попередніх умов, відповіді від України немає", - сказав Пєсков.

"Перемир'я" Путіна - деталі

Путін анонсував нове "перемир'я" - він заявив, що воно триватиме з 00:00 годин з 7 на 8 травня до 00:00 годин з 10 на 11 травня. Зеленський назвав це "черговою спробою маніпуляцій", вказавши, що немає причин так довго чекати для припинення вогню. Він закликав Путіна оголосити перемир'я на довший термін - на 30 днів.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав обов'язковою умовою мирної угоди міжнародне визнання російської анексії не тільки Криму, а ще чотирьох окупованих областей України.

Вас також можуть зацікавити новини: