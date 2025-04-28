Він вважає, що Кремль хоче тиші на час проведення параду в Москві.

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав Російську Федерацію піти на повне та безумовне припинення вогню.

У вечірньому відеозверненні він назвав оголошене Кремлем триденне перемир'я, яке нібито триватиме з 8 до 11 травня, черговою спробою маніпуляцій. За словами Зеленського, основу реальній дипломатії може дати лише негайне та надійне припинення вогню щонайменше на 30 днів:

"Чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо - світ вважає, - що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати".

Президент зазначив, що в Черкаській області досі намагаються відновити газопостачання. Внаслідок російської атаки "шахедами" була пошкоджена цивільна інфраструктура.

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"Росія вкотре вдарила по обʼєкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день - новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну - війну, яка тільки Росії і потрібна", - додав він.

Путін анонсував нове перемир'я

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві оголосили про одностороннє триденне перемир’я в Україні з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Росія приурочила його до 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

У Білому домі нагадали, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трампа закликав до повного та постійного припинення вогню, тому він дедалі більше розчаровується позиціями обох сторін.

Нагадаємо, ​що з 19 до 21 квітня діяло "великоднє перемир’я", яке Російська Федерація неодноразово порушувала. Тоді президент України запропонував Кремлю зупинити лише дронові та ракетні удари по цивільній інфраструктурі, однак у РФ цю пропозицію не прийняли.

Вже 24 квітня російська загарбницька армія здійснила масовану атаку на Україну, обстрілявши ракетами та дронами низку міст. Тієї ночі Повітряні сили фіксували в небі 215 цілей. У Святошинському районі Києва окупанти поцілили у звичайний житловий будинок, вбивши 12 людей та поранивши ще 90.

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