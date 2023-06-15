Він пригрозив відповісти їм за принципом "взаємності".

У Росії назвали "русофобською істерикою" рішення влади Австралії про розірвання договору оренди ділянки для їхнього посольства.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде це враховувати в майбутньому, пише ТАСС. "Австралія старанно продовжує просуватися у фарватері авторів русофобської істерики, яка відбувається зараз у країнах колективного заходу, намагається бути відмінником серед цих країн", - заявив рупор Кремля.

Він назвав те, що відбувається черговим недружнім проявом з боку Австралії. "Будемо це враховувати і в разі, якщо є якісь питання на порядку денному, які потребують принципі взаємності, теж, відповідно, будемо вести себе відповідним чином",-додав Пєсков.

Конфлікт через ділянку під посольство РФ в Австралії

У серпні влада столиці Австралії заявила про розірвання договору з РФ про оренду земельної ділянки неподалік від будівлі парламенту.

Росіяни звернулися до суду, той визнав рішення австралійської влади "недійсним і таким, що не має сили".

Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що уряд Австралії прийняв закон, який дозволяє розірвати цей договір з міркувань нацбезпеки.

Прем'єр Австралії Ентоні Альбанезе сказав, що вони не очікують від країни, що вторглася в Україну, міркувань про міжнародне право.

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