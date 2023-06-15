Основною проблемою майбутнього будівництва посольства Росії є його місцезнаходження, оскільки ділянка знаходиться в безпосередній близькості від будівлі парламенту.

Австралійський уряд прийняв закон, що дозволяє йому скасувати оренду Росією ділянки під нове посольство біля будівлі парламенту, з огляду на міркування національної безпеки.

Як повідомляє The Guardian, раніше російський уряд звернувся до суду після того, як у серпні влада Канберри ухвалила рішення про припинення оренди ділянки землі. 31 травня російський уряд виграв справу у федеральному суді, який визнав припинення дії "недійсним і таким що не має сили".

За словами міністра внутрішніх справ Клер О'Ніл, законопроект визначає конкретну ділянку землі в Канберрі, яка в даний час має договір оренди між Національним управлінням капіталу і Російською Федерацією, і припиняє дію цього договору оренди.

Відзначається, що основна проблема з передбачуваним будівництвом посольства Росії в Канберрі - його місцезнаходження, оскільки це місце знаходиться в безпосередній близькості від будівлі парламенту.

Росія вже має діюче посольство в Гріффіті, приблизно за 2,5 км від будівлі парламенту.

Прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе припустив, що російський уряд може вжити заходів у відповідь, але попередив: "Ми не очікуємо, що Росія буде в змозі говорити про міжнародне право, враховуючи, що вони так послідовно і нахабно відкидають його своїм вторгненням в Україну і звірствами, які відбуваються на постійній основі".

Австралія та війна в Україні

У травні Австралія оголосила про чергові санкції проти Росії через війну в Україні. Вони торкнуться найбільших російських компаній-таких як "Роснефть", "Северсталь" і найбільшої золотодобувної компанії РФ "Полюс".

Крім того, Україна відправила Австралії запит щодо передачі знятих з експлуатації близько 40 винищувачів F-18, які могли б значно посилити українські повітряні сили.

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