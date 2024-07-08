Радбез ООН скликає засідання через удар РФ по 'Охматдиту'

Рада безпеки ООН скликає засідання через цинічний удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві 8 липня.
Як повідомила посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд, Радбез збереться на засідання у вівторок, 9 липня, на прохання кількох країн після того, як Росія атакувала дитячу лікарню в Києві.
Засідання Радбезу ООН ініціювали Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та США.
"Ми засудимо боягузливий і розпусний напад Росії на лікарню", - заявила Вудворд.
Удар по "Охматдиту"
Вранці 8 липня окупанти завдали масштабного ракетного удару по Україні. Зокрема, одна з ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Опубліковані відео удару підтверджують, що росіяни цілеспрямовано скерували ракету по лікарні, оскільки на кадрах з ударом не видно жодної ознаки того, що ракету підбили чи пошкодили, або вона відхилялась від курсу.
За попередніми даними слідчих Служби безпеки, росіяни атакували "Охматдит" ракетою Х-101.