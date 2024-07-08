Радбез ООН скликає засідання через удар РФ по 'Охматдиту'

Засідання Радбезу ООН ініціювали Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та США.

Рада безпеки ООН скликає засідання через цинічний удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві 8 липня.

Як повідомила посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд, Радбез збереться на засідання у вівторок, 9 липня, на прохання кількох країн після того, як Росія атакувала дитячу лікарню в Києві.

Засідання Радбезу ООН ініціювали Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та США.

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"Ми засудимо боягузливий і розпусний напад Росії на лікарню", - заявила Вудворд.

Удар по "Охматдиту"

Вранці 8 липня окупанти завдали масштабного ракетного удару по Україні. Зокрема, одна з ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Опубліковані відео удару підтверджують, що росіяни цілеспрямовано скерували ракету по лікарні, оскільки на кадрах з ударом не видно жодної ознаки того, що ракету підбили чи пошкодили, або вона відхилялась від курсу.

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, росіяни атакували "Охматдит" ракетою Х-101.

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