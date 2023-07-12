У Пентагоні побоюються, що це може вплинути на їхні військові плани.

В адміністрації президента США Джо Байдена "тихо" обговорюють, чи варто відправляти Україні ракети ATACMS.

Два американських чиновника і один європейський розповіли The New York Times, що "тихі дебати" йдуть навколо питання, чи потрібно передати Україні хоча б кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зараз зарезервовані для інших загроз безпеці.

Представники міністерства оборони попередили, що арсенал ATACMS відносно невеликий, а ракети використовуються для інших військових планів Пентагону, в тому числі на Корейському півострові.

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У компанії Lockheed Martin відзначили, що з моменту розробки ракети було вироблено всього близько 4 тисяч ATACMS. Передача їх Україні поставить під загрозу готовність в інших гарячих точках.

Видання зазначає, що рішення Франції передати Україні ракети може як посилити кампанію тиску, так і послабити її.

ATACMS для України: що відомо

Україна неодноразово зверталася до Сполучених Штатів з проханням передати на озброєння ЗСУ ці ракети, проте Вашингтон відмовляв.

На початку літа стало відомо, що до Конгресу внесли резолюцію із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Вважається, що їх не передають з побоювань, що українці можуть використовувати їх для ударів по території РФ.

Нагадаємо, Велика Британія вже передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, а Франція обіцяє поставити ракети SCALP.

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