Байден не вважає новий запуск ракет провокацією.

Президент США Джо Байден прокоментував нещодавні ракетні випробування КНДР.

Про це повідомляє Associated Press.

Байден розсміявся, відповідаючи на питання журналіста про те, чи вважає він новий запуск ракет провокацією.

"Ні, згідно з інформацією Міноборони, це звичайна справа. В цьому немає нічого нового, нічого незвичайного в їх діях", - сказав президент.

Потім представник ЗМІ поцікавився у Байдена, чи вплинуть ці дії КНДР на дипломатичні відносини двох країн, а Байден у відповідь розсміявся.

Читайте такожNational Interest: США і Південна Корея здатні вбити Кім Чен Ина, але це погана ідея

Ракетні випробування КНДР

Північна Корея провела стрільби ракетами малого радіусу дії - одразу після того, як різко засудила Вашингтон за військові навчання з Південною Кореєю.

Відносини Пхеньяна і Вашингтона в 2021 році

Раніше Кім Е Чжон, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, озвучила різке попередження на адресу адміністрації президента США Джо Байдена, затребувавши від американської сторони "не розпускати сморід".

Дане попередження прозвучало на тлі військових навчань США і Південної Кореї, які проводяться в урізаному форматі, як штабна симуляція.

При цьому в Білому домі повідомили, що кілька тижнів безуспішно намагалися налагодити контакт з Пхеньяном.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора