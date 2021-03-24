Сам Байден не вважає нові ракетні пуски Пхеньяна провокацією.

Північна Корея провела стрільби ракетами малого радіусу дії - одразу після того, як різко засудила Вашингтон за військові навчання з Південною Кореєю.

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Про це з посиланням на джерела повідомляє The Washington Post. Зазначається, що ці ракетні пуски стали першим викликом, який північнокорейський лідер Кім Чен Ин кидає новому президенту США Джо Байдену. Політика Білого дому щодо Північної Кореї поки залишається неясною.

При цьому сам Байден не вважає ракетні пуски провокацією. Як повідомляє BBC, американський лідер у своїй заяві щодо інциденту послався на чиновників Міноборони США – вони назвали це «звичайною справою».

Ракетний пуск, про який спочатку повідомили американські ЗМІ, надалі був підтверджений офіційними особами США і Міністерством оборони Південної Кореї.

У Південній Кореї повідомили, що дві крилаті ракети були запущені в Жовте море рано вранці 21 березня.

В ході стрільб Північна Корея запустила ракети, які не порушують резолюції Радбезу ООН.

Відносини Пхеньяна і Вашингтона в 2021 році

Раніше Кім Е Чжон, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, озвучила різке попередження на адресу адміністрації президента США Джо Байдена, затребувавши від американської сторони "не розпускати сморід".

Дане попередження прозвучало на тлі військових навчань США і Південної Кореї, які проводяться в урізаному форматі, як штабна симуляція.

При цьому в Білому домі повідомили, що кілька тижнів безуспішно намагалися налагодити контакт з Пхеньяном.

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Автор: Дмитро Захаров