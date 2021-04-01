Наразі офіційна кількість вбитих ще встановлюється.

Бойовики вбили щонайменше 30 мешканців села в західному регіоні Ефіопії й ще 15 осіб поранили під час нічного нападу.

Про це пише Reuters.

50-річний мешканець постраждалого села заявив у коментарі агентству, що його сусідів – етнічних амхарців – вбили у вівторок вночі.

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«Ми відвезли тіла на машині, поховали 30 людей», – сказав він. Чоловік додав, що чув разом з іншими членами родини постріли, і після цього вони сховалися у найближчій урядовій установі до приїзду федеральних військ.

Влада звинуватила у нападі воєнізовані групи Фронту визволення Оромо. Водночас в Оромо на запит Reuters заявили, що не причетні до масових вбивств

Оромо - найбільша етнічна група Ефіопії (переважно - мусульмани-суніти), а амхарці - другі за чисельністю (християни). Регіони Амхара та Оромія мають спільний кордон.

Наразі офіційна кількість вбитих ще встановлюється.

Ефіопія бореться зі спалахом смертельного насильства відтоді, як у 2018 році Абій Ахмед обійняв посаду глави уряду, послабивши контроль центральної влади за регіонами.

Вибори, призначені на червень 2021 рік, ще більше загострили суперництво за територію, владу і ресурси.

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Автор: Яна Ставська