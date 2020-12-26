Ефіопія бореться зі спалахом смертельного насильства відтоді, як у 2018 році Абій обійняв посаду прем'єра.

Бойовики напали на село Бекоджі Ефіопії. Унаслідок вторгнення загинуло 222 людини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на волонтера Червоного Хреста.

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«Учора ми поховали 207 людей, постраждалих внаслідок нападу, і ще 15 – нападників», – розповів він, уточнивши, що на сьогодні кількість жертв зросла до 222 людини.

За офіційними даними, унаслідок бойових дій село покинуло понад 40 тисяч громадян. Прем’єр країни Абій Ахмед назвав злочин «різнею» і наступного дня направив туди федеральні війська. Військові вбили 42 озброєних нападників.

Ефіопія бореться зі спалахом смертельного насильства відтоді, як у 2018 році Абій обійняв посаду глави уряду, послабивши контроль центральної влади за регіонами.

Вибори, призначені на червень 2021 рік, ще більше загострили суперництво за територію, владу і ресурси.

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Автор: УНІАН