Це гасло давно стало традиційним привітанням у білоруських патріотичних колах.

Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка включив гасло "Жыве Беларусь" і відповідь "Живе" до переліку нацистських організацій, структур, символіки та атрибутики.

У постанові МВС країни №271 повідомляється, що це нібито гасло "30-ї дивізії Ваффен-СС, яка складалася в основному з колишніх бійців частин "Білоруської національної оборони", застосовувалася в антипартизанських операціях". Таким чином білорусам забороняється "кричати "Живе Білорусь!" і відповідати "Живе!" із підняттям правої руки з витягнутою долонею.

Однак, повідомляє "Радыё Свабода", неясно, чи буде вважатися "нацистським" гасло без підняття правої руки, і відповіддю буде не "Живе!", а "Живе вічна!", що також часто використовується.

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Зазначається, що ці гасла давно стали традиційним привітанням у білоруських патріотичних колах.

У зв'язку з цим режим Лукашенка вже багато років намагається за допомогою пропаганди прив'язати національні символи Білорусі, що з'явилися задовго до Другої світової війни, до знарядь і символів нацистів. При цьому факт тісної військово-політичної співпраці СРСР і нацистської Німеччини перед війною замовчується.

"Жыве Беларусь!": історія гасла

Вважається, що гасло бере витоки від пароля повстанського руху 1863-1864 років: "- Кого любіш? - Люблю Білорусь. - Це взаємно".

У сучасному вигляді вираз "Живе Білорусь!" уперше прозвучало у вірші Янка Купала "Це крик, що живе Білорус", написаному в 1905-1907 рр.

Після Другої світової війни "Живе Білорусь!" активно використовувався білоруськими еммігрантами.

У 2021 році МВС Білорусі запропонувало прирівняти це гасло, використовуване опозицією, до нацистської символіки.

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